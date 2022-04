Bakambu, le coup de gueule et l’annonce

Reverra-t-on Cédric Bakambu sous le maillot de la RD Congo ? Les supporters des Léopards ont toutes les raisons d'en douter aujourd'hui. Vendredi, l'attaquant leur a laissé sur son compte Twitter un message qui ne laisse rien augurer de bon à ce sujet. « Vous la méritiez cette participation à la Coupe du Monde. Dans la victoire comme dans la défaite j'ai toujours pris mes responsabilités. Ca ne changera pas aujourd'hui. Ce fut un honneur d'avoir porté le maillot de la RDC », peut-on lire.



Le mot de « retraite » n'est pas utilisé, mais cela y ressemble fort. D'autant que ces derniers jours, divers messages vocaux du joueur de l'OM, postés sur la messagerie Whatsapp, avaient montré son découragement après l'échec cuisant subi lors des barrages du Mondial 2022 face au Maroc. Après avoir critiqué les choix du sélectionneur Hector Cuper, « Bakagoal » avait dénoncé l'incurie de la Fédération congolaise (Fecofa).

« Le mal est profond ! »

« Le mal, il est profond ! On n'a pas de centre d'entraînement, on est la seule équipe dans ce cas sur les dix dernières équipes qui restent (en barrages, ndlr). On est la seule équipe à ne pas avoir un stade homologué, on n'a pas de sièges dans le stade, on n'a pas de toilettes dans le stade. C'est trop. On a un équipementier de merde. Vous voulez partir à la Coupe du monde avec ça ? Je ne sais pas. On a une Fédération qui ne pèse pas. Moi, je ne m'en veux pas, parce que le truc, il était prévisible. A un moment donné, il faut que chacun prenne ses responsabilités, même nous les joueurs ! »

Interprété à la lumière de ces propos, le message posté par Cédric Bakambu ne laisse guère de place au doute quant aux intentions du joueur de 30 ans pour la suite de sa carrière internationale. Forte de 38 sélections et 13 buts marquées, celle-ci avait commencé en 2015 et eu pour temps forts deux participations à la CAN, en 2017 et en 2019, sous la direction de Florent Ibenge.