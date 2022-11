Avant le Mondial, la Ligue 1 sur le pont une dernière fois

Le choc : Monaco-Marseille avant la trêve

Simple embellie ou renouveau durable ? Après sa victoire contre Lyon dimanche (1-0), l'OM espère partir en vacances dans l'apaisement et la sérénité. Un succès dimanche (20h45) contre Monaco, rival pour les places d'honneur, lui offrirait une trêve paisible, ainsi qu'à l'entraîneur Igor Tudor, fragilisé par l'élimination de toutes les Coupes d'Europe et un calamiteux mois d'octobre. "Il y a trois points en jeu à Monaco. Que ce soit face à un rival direct les rend peut-être plus importants. Mais je ne regarde jamais le classement", a évacué le Croate jeudi.

S'il scrutait un peu plus le tableau, Tudor comprendrait immédiatement l'enjeu comptable: Marseille et Monaco sont à égalité après 14 matches, avec 27 points. Seule la différence de buts permet à l'OM d'être 4e devant l'ASM. Les joueurs du Rocher sont sur une meilleure dynamique, avec deux victoires de rang sans concéder de but.

Le joueur : Steve Mandanda, "Fenomeno" bleu

Troisième du championnat, le Stade Rennais mise sur l'expérience de son gardien Steve Mandanda pour contrarier les plans de Toulouse, samedi (21h00) au Roazhon Park, et conserver au moins le point d'avance qu'il possède sur Marseille, l'ancien club du "Fenomeno". A 37 ans, le portier a pour l'heure gagné son pari breton, tenté l'été dernier alors que son horizon était bouché à l'OM face à la concurrence de Pau Lopez. Il s'est imposé comme un titulaire indiscutable chez les Rouge et Noir, ce qui lui a permis de retrouver l'équipe de France. Didier Deschamps ne l'a pas convoqué entre septembre 2021 et septembre 2022, Mike Maignan ayant sa préférence comme doublure du capitaine Hugo Lloris, devant Alphonse Areola, apprécié comme portier N.3.

Le forfait de Maignan à la Coupe du monde lui a rouvert les portes mercredi quand "DD" a annoncé sa liste des 25 pour Doha. "Steve est un joueur d’expérience, il a fait en sorte de continuer à être compétitif", a résumé le sélectionneur à propos de l'international aux 34 sélections, probable N.2 dans la hiérarchie des gardiens au Qatar.

Le chiffre : 6 Bleus engagés

Gare aux pépins physiques ! Avant de rejoindre le centre d'entraînement de Clairefontaine lundi, les six joueurs de Ligue 1 convoqués par Didier Deschamps pour la Coupe du monde sont attendus sur les pelouses du Championnat et craignent une blessure qui pourrait être fatale à leurs chances de Mondial. Outre Mandanda, deux Parisiens ont un dernier effort à fournir dimanche à 13h00 contre Auxerre. Presnel Kimpembe voudra surtout tester son tendon d'Achille, fragile depuis une dizaine de jours, tandis que Kylian Mbappé visera un 12e but en L1 cette saison pour gonfler sa confiance et augmenter l'avance du PSG en tête du classement.

"Evidemment que chaque joueur susceptible de participer à la Coupe du monde a en tête cette crainte. Evidemment certains ont une petite appréhension (...) mais la meilleure façon de se préparer pour faire un bon Mondial, c'est de jouer", a observé leur entraîneur Christophe Galtier ces derniers jours. Deschamps et son staff seront tendus jusqu'à dimanche soir, car trois Tricolores sont au programme du choc de fin de week-end entre l'ASM et l'OM. Mattéo Guendouzi et Jordan Veretout ont de bonnes chances d'être titulaires côté phocéen, comme Youssouf Fofana à Monaco. Trois milieux pas certains du tout d'être titulaires au Qatar... A moins de marquer des points dans la dernière ligne droite ?