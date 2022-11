Attention à ne pas sous-estimer la Tunisie

Nous y sommes presque. Après plus de quatre ans d’attente, le Mondial va enfin ouvrir ses portes avec cette édition 2022 au Qatar. Cet hiver, pas moins de 32 nations participeront au tournoi pour conquérir la planète, comme l’a fait l’Equipe de France en 2018. Parmi ces pays, la Tunisie, dans le groupe des Bleus notamment, espère bien filer en huitièmes de finale d’une Coupe du Monde pour la première fois de son histoire.

La qualification : Un billet obtenu sur un fil !

Les Aigles de Carthage ont réussi la performance de décrocher l’un des cinq tickets qualificatifs pour le Mondial en Afrique, alors que 54 nations se les arrachent ! D’ores et déjà qualifiée pour le deuxième tour des qualifications en vue de son classement FIFA favorable, la Tunisie a réalisé un parcours convaincant dans le groupe G, en terminant logiquement en tête d’une poule qui comprenait la Guinée Equatoriale, la Zambie et la Mauritanie. Avec 13 points pris en six matchs, les hommes de Jalel Kadri se sont tout de même fait peur en s’inclinant face à la Guinée Equatoriale (1-0). Malgré tout, les Aigles atteignent l’objectif fixé à savoir le troisième et dernier tour de la qualification où tous les gros d’Afrique étaient au rendez-vous. Tombé sur le Mali pour tenter de décrocher son billet, la Tunisie s’impose grâce à un petit but lors du match aller-retour, bien aidée par l’expulsion polémique de Sissako côté Malien. Mais l’essentiel est ailleurs, la Tunisie ira au Qatar.

L’équipe : Des visages familiers de Ligue 1

A la différence des anciennes aventures tunisiennes en Coupe du Monde, de nombreux Aigles évoluent désormais en Europe. Une aubaine pour Jalel Kadri, qui mise énormément sur cette compétition après avoir réussi l’exploit de qualifier son pays pour la Coupe du Monde. Cet hiver, les Aigles regrouperont des visages assez familiers à la Ligue 1 à l’image de Wahbi Khazri (Montpellier), véritable leader de cette équipe africaine et international depuis 2013. Autour de lui, l’ancien de Saint-Etienne sera entouré d’autres joueurs passés par la France en les personnes d’Ellyes Shkiri (Cologne), passé par Montpellier, ou encore Saîf Eddine Khaoui (Clermont Foot, passé par l’OM). Cette Coupe du Monde au Qatar sera également une opportunité à saisir pour le jeune joueur Hannibal Mejbri, impossible à manquer sur le terrain aux vues de sa coupe de cheveux imposante, et son talent surprenant. Actuellement prêté par Manchester United à Birmingham, le francophone doit passer par un bon Mondial pour lancer sa carrière.

Le groupe : Attention aux Aigles de Carthage !

Pour sa deuxième Coupe du Monde consécutive après la participation au Mondial 2018 en Russie, la Tunisie espère bien faire de meilleurs résultats qu’il y a quatre ans, même si la mission s’avère compliquée. Tombés dans le groupe D, les Aigles font office d’outsiders dans cette poule relevée qui comporte notamment l’Equipe de France championne du monde en titre. Mais avant de défier les hommes de Didier Deschamps, les Tunisiens joueront leur premier match face à une autre nation difficile à manœuvrer, à savoir le Danemark (22 novembre), qui pourrait créer la surprise cet hiver au Qatar. Quatre jours plus tard, les Aigles affronteront l’Australie (26 novembre), l’équipe à première vue la plus abordable de ce groupe D, avant de s’offrir un match de gala face aux champions du monde en titre, les Bleus de Didier Deschamps qui devront à tout prix éviter le piège tunisien le 30 novembre.