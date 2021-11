Argentine : Messi titulaire contre l'Uruguay ?

Vraisemblablement, Lionel Messi va mieux. Forfait lors des deux derniers matchs du PSG, contre Leipzig (2-2) en Ligue des Champions, puis à Bordeaux, samedi en Ligue 1 (2-3), le sextuple Ballon d'Or s'est entraîné avec l'Argentine de manière collective puis individuelle, mardi. Avant les deux rencontres comptant pour les éliminatoires de la Coupe du monde 2022 en Uruguay (dans la nuit de vendredi à samedi) et face au Brésil (dans la nuit de mardi à mercredi), le plan de l'Albiceleste se précise peu à peu. Ainsi, d'après les informations de TyC Sports et Olé, Messi sera titulaire contre la Celeste. "Qu'ils prennent notes à Paris et Montevideo : Leo s'est entraîné un temps aux côtés de ses coéquipiers et débutera lors des qualifications", s'avance à affirmer Olé.

Messi devrait jouer l'intégralité du match contre le Brésil

Messi souffrait des ischios-jambiers et d’une lésion au genou gauche, qui date elle d'un coup reçu contre le Venezuela en septembre dernier. TyC Sports a dévoilé le plan de Lionel Scaloni, le sélectionneur de l'Albiceleste concernant son capitaine. L'idée globale est de le faire débuter face à l’Uruguay et qu'il dispute ensuite l'intégralité de la rencontre prévue contre le Brésil de Neymar, quelques jours plus tard. Dans la zone Amérique du Sud de ces éliminatoires à la prochaine Coupe du monde, les vainqueurs de la dernière Copa America occupent le deuxième rang, à 6 points du Brésil, leader. La Celeste est elle cinquième. La présence de Leandro Paredes est elle nettement moins certaine. Le milieu de terrain du PSG et de l'Albiceleste n’a plus joué depuis près d’un mois pour motif d’une blessure au quadriceps de la cuisse gauche. Le joueur s'est entraîné à l’écart du groupe et pourrait possiblement devoir déclarer forfait face à l’Uruguay.

