Argentine : Messi lance déjà l'alerte après le KO subi face à l'Arabie Saoudite

Ce mardi, l'Argentine faisait son entrée en lice dans la Coupe du Monde en affrontant l'Arabie Saoudite, à priori à sa portée. Pourtant favorite de la compétition de par son talent et sa forme avant le Mondial, l'Argentine a été battue 2-1 contre une vaillante équipe d'Arabie Saoudite. Tout avait pourtant bien commencé pour l'Albiceleste qui a ouvert le score dès la 10ème minute de jeu sur un penalty de son septuple Ballon d'Or Lionel Messi. Ensuite, tout s'est gâté. Moins agressifs que leurs adversaires, les hommes de Lionel Scaloni ont finalement tout perdu dès le retour des vestiaires. Saleh Al Shehri a égalisé à la 48ème minute, cinq minutes avant un sublime but de Salem Al Dawsari. Le joueur d'Al Hilal inscrit une enroulée magnifique du pied droit en pleine lucarne.

Après la rencontre, l'attaquant du Paris-Saint-Germain Lionel Messi s'est montré très déçu et agacé par la performance et le résultat de son équipe.

"Nous savions que l’Arabie Saoudite est une équipe avec de bons joueurs, qui manie bien la balle et qui joue haut. Il n'y a pas d'excuses. Nous allons être plus unis que jamais. Ce groupe est fort et il l’a déjà démontré. C'est une situation que nous n'avons pas eu à traverser depuis longtemps. Il faut maintenant montrer qu'il s'agit d'un vrai groupe. C'est un coup très dur pour tout le monde, on ne s'attendait pas à commencer comme ça. Les choses arrivent pour une raison. Il faut se préparer à ce qui s'en vient, il faut gagner et ça dépend de nous."