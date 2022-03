Argentine : Messi est "disponible", Di Maria pas certain de débuter contre le Venezuela

"Nous espérons qu'il fera un bon match"

Il va bien, il s'est entraîné normalement après la grippe. Il est disponible et nous espérons qu'il fera un bon match. Ce sera sûrement le dernier match que nous jouerons ici et j'espère qu'il pourra dire au revoir de la meilleure façon à l'Argentine ", a confié le sélectionneur de l'Albiceleste, dans des propos retranscrits par Olé. Un léger doute entoure la titularisation d'Angel Di Maria, qui avait lui aussi été absent face à Monaco (lésion aux ischio-jambiers). "Angel a montré mercredi des signes qui amènent à penser qu'il pourrait disputer le match. Nous déciderons s'il sera titulaire ou non."



Quant à José, c'est un peu étrange que je doive l'affronter en sachant ce qu'il représentait pour moi et les gars du staff technique, du processus des jeunes depuis tant d'années", a jugé Scaloni, qui a demandé au public de la Bombonera une attitude juste : "Que les gens le reçoivent de la meilleure des manières car il a marqué une époque". Le Venezuela, lui, figure à la 10ème et dernière position des éliminatoires de la zone Amérique du sud, et ne sera donc pas présent lors de la prochaine Coupe du monde.

. Absent face à Monaco le week-end dernier en raison d'une grippe (défaite du PSG 3-0), le septuple Ballon d'Or devrait très certainement avoir du temps de jeu avec l'Argentine, opposée au Venezuela dans la nuit de vendredi à samedi pour le compte des qualifications à la Coupe du monde 2022 de la zone Amérique du sud (00h30). Déjà qualifiée, l'Albiceleste pourrait s’appuyer sur son capitaine, à en croire les propos tenus par Lionel Scaloni en conférence de presse.Sur le banc du Venezuela se trouvera un ancien sélectionneur de l'Argentine, José Pekerman, qui avait notamment mené la sélection en quart de finale de la Coupe du monde 2006, avec une élimination face à l'Allemagne. Pour Scaloni, ce sera une occasion de le saluer alors que Pekerman a également dirigé les équipes de jeunes du pays, parvenant à remporter rois titres de champions du monde avec les moins de 20 ans (1995, 1997 et 2001). "