Argentine : Messi devrait jouer les trois rencontres

Lionel Messi pourrait bien enchaîner. Apparu pour la première fois lors d'une rencontre de Ligue 1 dimanche à l'occasion du match entre Reims et le PSG (0-2), le numéro 30 du club francilien a disputé un peu plus de 25 minutes de jeu dans le Championnat de France. Le natif de Rosario n'avait pour rappel pas joué depuis le 11 juillet dernier et la Copa America remportée face au Brésil. Alors que l'Albiceleste va être mobilisée par les éliminatoires du mondial 2022 dans la zone Amérique du Sud et des matchs face au Venezuela (dans la nuit de jeudi à vendredi), le Brésil (le 5 septembre) et la Bolivie (le 9 septembre), Lionel Scaloni a pris la parole en conférence de presse.

La condition physique de Messi, un facteur incertain

S'il est en condition physique, Messi va jouer le match", a-t-il expliqué, à propos de l'opposition face au Venezuela. "Après ma discussion avec lui , il va bien. J'espère qu'il jouera les trois matchs", a continué Scaloni, qui n'a pas voulu trop se mouiller quant au changement de club opéré par le sextuple Ballon d'Or durant l'été : "Nous sommes en marge de ce qui s'est passé avec Leo et Barcelone. Maintenant, il est au PSG, qui est un bon club et qui concourra pour le maximum et c'est la chose la plus importante." L'Albiceleste compte pour le moment 12 points en 6 matchs dans les éliminatoires de la zone Amérique du Sud, derrière le Brésil (18) et devant l'Equateur (9). Les quatre premières équipes à l'issue des éliminatoires seront directement qualifiées pour la prochaine Coupe du monde.

Le sélectionneur de l'Albiceleste a confié son espoir de voir son numéro 10 et capitaine disputer les trois rencontres en dépit de son manque de rythme évident en ce début de saison. "