Argentine : Lo Celso forfait pour la Coupe du monde

L'Argentine devra composer sans Giovani Lo Celso lors du Mondial 2022. Le milieu de terrain âgé de 26 ans qui est actuellement prêté par Tottenham à Villarreal, est forfait pour la prochaine Coupe du monde en raison d'une douleur au biceps fémoral de la jambe droite, selon TycSports. Contraint de se faire opérer, le joueur passé par le PSG entre 2016 et 2018 a été blessé contre Bilbao, le 30 octobre dernier en Liga.



Scaloni a voulu préserver la santé de Lo Celso, maudit en Coupe du monde

C'est Exequiel Palacios, le milieu du Bayer Leverkusen, qui devrait le remplacer numériquement dans la liste que dévoilera Lionel Scaloni, le sélectionneur de l'Argentine, le 14 novembre prochain. Un Scaloni qui est déjà présent à Doha et s'est confié il y a quelques jours concernant un échange avec Lo Celso., a-t-il clamé.Formant avec Leandro Paredes et Rodrigo De Paul un trio consistant dans l'entrejeu de l'Albiceleste, Lo Ceslo totalise 41 sélections depuis sa première il y a près de cinq ans, le 11 novembre 2017. Il a notamment remporté la Copa America en 2021 face au Brésil et a malgré lui entretenu son rapport maudit avec la Coupe du monde.