Argentine : Lionel Scaloni prolonge son contrat avec l’Albiceleste

Une récompense logique. Lors du Mondial 2022, l’ensemble des observateurs ont pu constater le travail immense réalisé par le sélectionneur Lionel Scaloni avec l’Argentine. Avec un jeu sublimé par Lionel Messi, l’Albiceleste avait décroché sa 3ème étoile au dépend de l'Équipe de France. Le président de la fédération argentine de football (AFA), Claudio Tapia, vient d’annoncer la prolongation du technicien âgé jusqu’en 2026, date de la prochaine Coupe du Monde.

« Ce lundi, à Paris, Claudio Tapia et Lionel Scaloni se sont rencontrés pour finaliser la prolongation de son contrat d’entraîneur de l’équipe nationale jusqu’en 2026. L’équipe nationale argentine disputera deux matchs amicaux à la fin du mois de mars, respectivement contre le Panama et Curaçao. La date, l’heure et le lieu seront annoncés dans les prochains jours » indique la fédération dans un communiqué paru ce lundi soir.