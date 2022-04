Angleterre : Southgate fixe l'objectif principal

Vers un choc Angleterre-France en quarts de finale ?

en tête de leur groupe et aient potentiellement éliminés l'Argentine, le Mexique, la Pologne ou un barragiste (Pérou ou Australie ou Émirats arabes unis) en huitièmes de finale.

Si la réponse à cette question demeure incertaine, le chemin de la phase de groupes est connu pour la sélection de Gareth Southgate. Placés dans le groupe B avec l'Iran, les États-Unis et un barragiste de la zone Europe (pays de Galles ou Ukraine ou Écosse), les coéquipiers d'Harry Kane ne devraient pas connaître trop de difficultés à se hisser en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2022, qui se déroulera du 21 novembre au 18 décembre au Qatar. Cela tombe bien, c'est l'objectif minimal qu'a fixé le sélectionneur."Les USA et l'Iran sont des pays que nous n'avons pas affrontés depuis longtemps et le dernier adversaire n'est pas encore connu, mais ouvre la possibilité d'un derby britannique., a-t-il affirmé, dans des propos retranscrits par l'AFP. Le technicien qui a su mener son pays en demi-finale de la Coupe du monde 2018 (élimination face à la Croatie, 2-1, après prolongation) et en finale du dernier Euro (défaite face à l'Italie après la séance de tirs au but, ndlr), a expliqué être satisfait du tirage. "Quand on a l'avantage d'être tête de série, on évite six ou sept très grosses équipes. La plupart des têtes de séries seront satisfaites du groupe qu'elles ont obtenu."Dans le cas d'une qualification en huitièmes de finale, l'Angleterre croisera avec le groupe A (Pays-Bas, Sénégal, Qatar ou Équateur). Ensuite, une opposition face aux Bleus pourrait se dérouler, à condition que les joueurs de Didier Deschamps terminent