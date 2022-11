La joie puis l'angoisse ? Buteur samedi sur la pelouse de West Ham (8e) lors du succès de Leicester (0-2), James Maddison a ensuite perdu le sourire. La faute à sa sortie du terrain prématurée (25e) à cause d'un problème à un genou, le contraignant à quitter ses partenaires en boitant.



Le milieu offensif de 25 ans provoque logiquement de l'inquiétude dans le staff de l'équipe d'Angleterre, à quelques jours du début de la Coupe du monde alors que le sélectionneur Gareth Southgate a dû constater le forfait des défenseurs Reece James et Ben Chilwell.



Maddison affiche 7 buts et 4 passes décisives en 13 rencontres de Premier League cette saison. Il n'a plus honoré une sélection avec les Trois Lions depuis trois ans (14 novembre 2019 face au Monténégro), ce qui ne l'a pas empêché d'être dans la liste des 26 de l'Angleterre.