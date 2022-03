Amicaux : L'Italie retrouve (un peu) le sourire, un carton pour l'Espagne

Durant cette soirée largement centrée sur les qualifications pour la Coupe du monde 2022, et hormis le match des Bleus, d'autres équipes étaient sur le devant de la scène. L'Italie, par exemple, affrontait la Turquie dans la finale des perdants. La Nazionale qui, pour la seconde fois consécutive, ne disputera pas le Mondial a pu, au moins, retrouver le goût de la victoire à la Torku Arena (2-3). Avec Gianluigi Donnarumma et Giorgio Chiellini titulaires et sans plusieurs éléments comme Jorginho et Marco Verratti, la sélection dirigée par Roberto Mancini a rapidement concédé l'ouverture du score, œuvre de Cengiz Ünder, dès la 4ème minute.

Elle aurait pu tomber, mais l'Italie a démontré une belle capacité de réaction, en parvenant à marquer deux fois dans un intervalle de quatre minutes, grâce aux buts de Bryan Cristante (35ème) et Giacomo Raspadori (39ème). Finalement, l'Italie s'est imposée sur un score riche en buts grâce au doublé de Raspadori (69ème). En fin de match, Serdar Dursun réduira l'écart pour la Turquie (83ème), mais ce sera trop tardif. L'Italie a donc obtenu son premier succès depuis le 21 octobre, et la finale pour la 3ème place de la Ligue des nations, contre la Belgique (2-1).

L'Angleterre domine la Côte d'Ivoire, carton pour l'Espagne face à l'Islande

La belle affiche la soirée voyait les Pays-Bas recevoir l'Allemagne sur la pelouse de la Johann Cruyff ArenA d'Amsterdam. Toutes deux qualifiées pour la prochaine Coupe du monde, les deux formations ont offert un match rythmé. L'ouverture du score a été réalisée juste avant la pause, par l’intermédiaire de Thomas Müller (45ème+1). Menés à la pause, les Pays-Bas ont su égaliser au cours de la seconde période, grâce à Bergwijn, d'une reprise en force devant Neuer (68ème). Les joueurs de Louis van Gaal auraient même pu bénéficier d'un penalty consécutivement à une faute de Kehrer sur Depay mais, après intervention du VAR, la faute initialement signalée a été annulée par l'arbitre de la rencontre, Craig Pawson.Défaite par l'équipe de France, vendredi à Marseille (2-1),. Ollie Watkins a ouvert la marque pour les locaux de façon relativement logique, venant matérialiser la domination des Three Lions (31ème). Titulaire avec son pays, Serge Aurier a lui été expulsé à la 40ème minute pour deux cartons jaunes reçus. Raheem Sterling a doublé la mise dans les 5 minutes pour l'Angleterre (2-0, 45ème) avant qu'une réalisation de Tyrone Mings (90ème+3) ne valide le 4ème succès consécutif de l'Angleterre, toutes compétitions confondues., avec des réalisations d'Alvaro Morata (doublé), Pablo Sarabia (doublé) et Yeremy Pinto. Dominatrice dans des proportions habituelles (20 tirs, 85% de possession, 944 passes), la Roja n'a laissé que des miettes à son opposant, qui n'a tenté que 2 tirs pour 0 cadrés.