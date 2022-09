Initialement réservée aux éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023, la fenêtre FIFA du mois de septembre sera dédiée aux matchs amicaux. Suite au "glissement" de ladite CAN en début d'année 2024, le calendrier a été réaménagé afin de laisser le loisir aux mondialistes de disputer des rencontres de préparation, pendant que les équipes du Vieux Continent joueront des journées de Ligue des Nations.



Futur adversaire des champions du monde en titre, la Tunisie sera en France face aux Comores, le 22 à huis clos à Croissy-sur-Seine, puis face au Brésil, le 27 devant un Parc des Princes bien garni. La sélection auriverde aura précédemment affronté le Ghana, qui se testera également face au Nicaragua. Le Sénégal champion d'Afrique s'étalonnera face à la Bolivie, le 24 à Orléans, puis face à l'Iran, trois jours plus tard à Vienne, en Autriche. Pour les débuts de Walid Regragui sur le banc du Maroc, les Lions de l'Atlas joueront deux matchs en Espagne : face au Chili, le 23 à Barcelone, puis le Paraguay, le 27 à Séville. Enfin, les Lions Indomptables du Cameroun seront rassemblés en Corée du Sud, où ils vont se mesurer à l'Ouzbékistan et à la Corée du Sud. Quant aux autres équipes africaines, beaucoup d'entre elles seront également à pied d'œuvre.

Programme complet des amicaux du mois de septembre :

Mercredi 21 septembre :

Libye – Ouganda, à Benghazi



Jeudi 22 septembre :

Comores – Tunisie, à Croissy-sur-Seine (France)



Vendredi 23 septembre :

Algérie – Guinée, à Oran

Bahreïn – Cap-Vert, à Manama

Ouzbékistan – Cameroun, à Goyang (Corée du Sud)

Brésil – Ghana, au Havre (France)

RD Congo – Burkina Faso, au Maroc

Mali – Zambie, à Bamako

Egypte – Niger, au Caire

Maroc - Chili, à Barcelone (Espagne)



Samedi 24 septembre :

Ouganda – Tanzanie, à Benghazi (Libye)

Afrique du Sud – Sierra Leone, à Johannesburg

Sénégal – Bolivie, à Orléans (France)

Côte d’Ivoire – Togo, à Rouen (France)

Mauritanie – Bénin, à Mohammedia (Maroc)

Congo – Madagascar, à Rabat (Maroc)

Martinique – Guinée-Bissau, à Fort-de-France



Dimanche 25 septembre :

Niger – Liberia, au Caire (Egypte)



Lundi 26 septembre :

Mali – Zambie, à Bamako



Mardi 27 septembre :

Libye – Tanzanie, à Benghazi

Algérie – Nigeria, à Oran

Guinée – Côte d’Ivoire, à Amiens (France)

Corée du Sud – Cameroun, à Séoul

Comores – Burkina Faso, à Rabat (Maroc)

Brésil – Tunisie, à Paris (France)

RD Congo – Sierra Leone, au Maroc

Egypte – Liberia, au Caire

Ghana – Nicaragua, à Lorca (Espagne)

Mauritanie – Congo, à Mohammedia (Maroc)

Bénin – Madagascar, au Maroc

Togo – Guinée équatoriale, au Maroc

Afrique du Sud – Botswana, à Johannesburg

Sénégal – Iran, à Vienne (Autriche)

Maroc - Paraguay , à Séville (Espagne).