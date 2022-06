L'Egypte termine son mois de juin sur une note déprimante. Vainqueurs sur le fil de Guinée, puis battus en Ethiopie en éliminatoires de la CAN 2023, les Pharaons ne se sont pas rassurés en amical face à la Corée du Sud, s'inclinant sur un score sans appel (4-1), ce mardi à Séoul. Malgré une entame intéressante, les visiteurs ont rapidement cédé, concédant deux buts avant la pause à Hwang Ui-Jo (16e) et Kim Young-Gwon (21e).

Galal déjà contesté

La réduction du score, superbe, de Mostafa Mohamed (37e) a ramené un semblant d'espoir dans les rangs égyptiens, avant que la digue cède nouveau en fin de match, sur des réalisations signées Cho Kyu-Sung (85e) et Kwon Chang-Hoon (90e+1). Les affaires d'Ehab Galal ne s'arrangent pas. Le déjà très contesté sélectionneur avait promis une prestation de qualité, malgré les absences de plusieurs cadres, dont Mohamed Salah. Le compte n'y est pas.