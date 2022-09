Le Sénégal sera ce samedi le dernier des cinq mondialistes africains à entrer en lice à l'occasion de cette période FIFA du mois de septembre. Désireux de préparer leur future rencontre de poule face à l'Equateur, les champions d'Afrique ont rendez-vous avec la Bolivie, en fin d'après-midi à Orléans.



« Les équipes d’Amérique du Sud sont souvent bien organisées, elles mettent de la densité et de l’agressivité dans leur jeu. Contre la Bolivie, ce sera tout sauf un match amical », a prévenu Aliou Cissé, dont les protégés affronteront ensuite l'Iran, mardi prochain en Autriche. Il ne s'agira pas d'une rencontre inédite : en 2002, en préparation du match contre l’Uruguay, les Lions de la Teranga avait battu la Verde (2-1), au stade Léopold Sédar Senghor, à Dakar.

Les Eléphants face aux Eperviers

Les autres équipes en piste ce samedi s'étalonneront en vue de la reprise des éliminatoires de la prochaine CAN, prévue en mars 2023. Une épreuve pour laquelle la Côte d'Ivoire est déjà qualifiée en tant que pays organisateur. Les hommes de Jean-Louis Gasset n'en négligent pas pour autant leur nécessaire préparation et croiseront le fer à Rouen avec des Eperviers du Togo rajeunis, en pleine refondation sous la houlette de Paulo Duarte.



Le programme du jour :



15h : Afrique du Sud - Sierra Leone

18h : Côte d'Ivoire - Togo, à Rouen

18h30 : Bolivie - Sénégal, à Orléans

19h : Congo - Madagascar, à Rabat (Maroc)

19h : Tanzanie - Ouganda

21h : Mauritanie - Bénin, à Mohammedia (Maroc).