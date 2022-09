Amical : Derniers réglages pour l'Argentine et Messi face au Honduras avant le Mondial

Qualifiée de manière précoce pour la Coupe du monde, l'Albiceleste a le moral au plus haut après son titre lors de la Copa America 2021 face au Brésil puis sa large victoire en juin contre l'Italie (3-0) lors de la "Finalissima", opposant la nation championne d'Amérique du Sud et le vainqueur de l'Euro.

À deux mois du Mondial, le sélectionneur Lionel Scaloni a peu de doutes sur la composition définitive de son groupe pour partir au Qatar. Le match contre le Honduras, puis celui de mardi prochain contre la Jamaïque dans le New Jersey, devraient permettre à certains joueurs de décrocher les ultimes places disponibles pour le Mondial.

L'attaquant Paulo Dybala, qui après sept ans passés à la Juventus de Turin a été transféré cet été à l'AS Roma, est dans cette situation. "J'ai pris cette décision (d'aller à l'AS Roma) en pensant au Mondial et à la sélection", a expliqué l'attaquant de 28 ans à la chaîne argentine TyC Sports mercredi. "J'ai passé beaucoup d'années à la Juventus, et je savais que cela serait difficile de rester en Italie, mais je connaissais la compétition et je savais que l'adaptation ne serait pas difficile. Il reste peu de temps avant le Mondial, et pour être honnête, cela me stresse", admet-il.

Mais face au Honduras, les regards seront surtout tournés vers Lionel Messi, qui a réalisé un bon début de saison au Paris Saint-Germain, après une première année discrète dans le club de la capitale française.

Comment arrêter Messi ? "C'est la question à un million", a reconnu Diego Vazquez, le sélectionneur du Honduras. "Nous avons une stratégie pour cela, et nous espérons pouvoir la mettre en œuvre. Nous savons bien qu'il est le meilleur joueur du monde", a-t-il ajouté à son arrivée à Miami.

Le match se déroulera au Hard Rock Stadium de Miami vendredi à 20h00 locales (02h00 heure de Paris).