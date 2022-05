Amical : Avec Bassey et Dessers, le Nigeria s’incline face au Mexique

Le Nigeria commence mal sa série de matchs amicaux du mois de juin. Choisis comme sparring-partners, les Super Eagles se sont inclinés face au Mexique (2-1), samedi à Dallas. Face à une Tri en préparation pour la Coupe du monde, les coéquipiers de Moses Simon, qui voyaient Calvin Bassey (Glasgow Rangers) débuter, ont abandonné la possession de balle et ont concédé rapidement l'ouverture du score, signée Santiago Giménez (12e). Après avoir réussi à recoller au score après la pause par Cyriel Dessers (54e), meilleur buteur de la première Ligue Europa Conférence avec le Feyenoord, les hommes de José Peseiro n'ont pas profité longtemps de cette égalisation, William Troost-Ekong marquant contre son camp (57e). Une défaite logique pour un Nigeria largement dominé.

Les onzes de départ :

Here's how we line up vs @miseleccionmx tonight.#SoarSuperEagles #MEXNGA pic.twitter.com/hTVxLLPD7u

