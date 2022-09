La Coupe du Monde au Qatar aura lieu dans moins de deux mois et les équipes nationales sont actuellement dans leur dernière trêve internationale, leur dernière chance de se préparer avant leurs camps d'avant-tournoi. Le débat sur l'opportunité de la Coupe du Monde au Qatar fait cependant rage.

Rüdiger évoque le Mondial

Beaucoup n'ont pas compris la décision d'attribuer le Mondial à un si petit pays, surtout si l'on tient compte du fait que la prochaine édition se déroulera sur l'ensemble du continent nord-américain. Plus pertinemment, de sérieuses questions se posent quant aux violations des droits de l'homme au Qatar.



Dans une interview accordée à Sport1, reprise par Diario AS, Antonio Rüdiger, du Real Madrid, est le dernier en date à s'exprimer sur le sujet : "Leur attribuer [la Coupe du Monde] n'était pas une décision prise pour les fans et les joueurs. Cela a montré que l'argent joue un rôle crucial dans le monde du football."



Certains ont suggéré que les joueurs devraient boycotter la Coupe du Monde et s'ils s'étaient qualifiés, il a été suggéré que la Norvège pourrait le faire. Rüdigera également eu des réflexions à ce sujet. "Je considère que le débat sur le boycott est quelque chose que les institutions doivent mener, pas les joueurs. Bien sûr, nous devons regarder les choses de manière critique et nous l'avons fait."