Allemagne : Musiala plus jeune buteur de la Mannschaft depuis 1910

Musiala a marqué à 18 ans et 227 jours le quatrième but de la Mannschaft en Macédoine du Nord (4-0), une victoire qui fait de l'Allemagne la première nation qualifiée pour le Mondial-2022 après le Qatar, pays organisateur.

L'attaquant du "Rekordmeister" a marqué à la 83e minute, seul face au gardien adverse, après avoir été lancé entre deux défenseurs par un autre jeune espoir, Karim Adeyemi, 19 ans.

Le plus jeune buteur de l'histoire de la sélection allemande reste Marius Hiller qui avait inscrit un but contre la Suisse (3-0) le 3 avril 1910 à l'âge de 17 ans et 241 jours.