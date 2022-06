Allemagne - Kimmich : "Nous avons des comptes à régler" avec la France

Cela date du 15 juin dernier mais près d'un an plus tard, Joshua Kimmich n'a pas oublié. Lors de l'entrée en lice de l'Allemagne pour le compte de l'Euro 2021, la sélection entraînée alors par Joachim Low s'était inclinée sur la pelouse de l'Allianz Arena de Munich face à l'équipe de France avec un but contre son camp de Mats Hummels lors de la 20ème minute de jeu (0-1). Un revers frustrant pour l'Allemagne qui, par la suite, sera éliminée en huitièmes de finale face à l'Angleterre (2-0).

"L'Allemagne, comme toujours, sera candidate au titre"

A quelques mois de la Coupe du monde au Qatar (du 21 novembre au 18 décembre), le milieu de terrain s'est livré dans les colonnes de So Foot. Avec quelques mots au sujet des joueurs entraînés par Didier Deschamps. "Personnellement, j'ai encore en travers cette défaite à Munich lors du dernier Euro. Nous avons des comptes à régler avec eux…. Au Qatar, de toute façon, le niveau sera très relevé. L'Allemagne, comme toujours, sera candidate au titre... Elle doit l'être, mais vu mon expérience personnelle, je préfère rester prudent. On doit faire preuve d'un peu plus d'humilité, surtout lorsqu'on voit ce que l'on a produit lors des derniers tournois..", a justifié le joueur du Bayern Munich.

Une demi-finale France-Allemagne au Mondial ?

Avant la sortie de route lors de l'Euro 2021, l'Allemagne avait dû faire face à la malédiction de la championne du monde. Sacrée en 2014 face à l'Argentine, la Mannschaft avait été éliminée dès la phase de groupes du Mondial 2018 en terminant à la dernière position derrière la Suède, le Mexique et la Corée du Sud. Concernant l'édition 2022, la sélection allemande figurera dans le groupe E, en compagnie du Japon, de l'Espagne et du vainqueur du barrage entre le Costa Rica et la Nouvelle-Zélande. Si la France termine en tête de son groupe (Tunisie, Danemark, Australie ou Pérou), la possibilité d'une demi-finale face à l'Allemagne existe. Joshua Kimmich ne doit sans doute pas être fermé à l’éventualité...