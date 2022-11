Aliou Cissé plaide coupable après la défaite contre les Pays-Bas

Ce lundi, le Sénégal a été battu 2-0 par les Pays-Bas lors d'une rencontre intense pour leur entrée en lice dans la Coupe du Monde. Ce sont des buts de Cody Gakpo et Davy Klaassen qui ont permis aux Néerlandais de prendre les trois points. L'entraîneur sénégalais Aliou Cissé s'est senti coupable après la rencontre en conférence de presse et a fait un point sur les blessures de ses deux joueurs sortis en cours de jeu : Abdou Diallo et Cheikou Kouyaté.

"On est déçus, les garçons ont beaucoup donné et on méritait au moins un point sur ce match. Je suis peut-être le coupable parce que je suis l’entraîneur. Quand on perd on dit que c’est l’entraîneur. Le football c’est l’efficacité, quand on ne marque pas on ne peut pas gagner. Nous allons y travailler. Gagner ce match nous mettait dans le bon sens, dans la meilleure façon mais ce n’est pas le cas. Le fait d’avoir perdu ce match peut nous motiver, tout n’a pas été mauvais, c’est à nous de rectifier cela. Abdou Diallo a un problème musculaire. Cheikhou Kouyaté s’est tordu la cheville. J’espère qu’il n’y a rien d’important. Pour l’instant, je ne peux pas encore m’avancer là-dessus. On fera le point demain et on aura plus d’informations."