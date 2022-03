Algérie, Maroc, Tunisie… La ruée sur les places

Toutes trois en ballotage favorable après leurs bons résultats de l'aller, les équipes maghrébines pourront compter sur le soutien de leurs supporters, mardi soir pour les manches retour à domicile. Victorieuse sur le terrain du Cameroun, l'Algérie sera poussée par un public fervent à Blida. Des milliers de supporters ont afflué vers la cité des roses dans l'espoir de s'offrir l'une des 19.000 places mises en vente, dans des limites bien précises (pas plus de trois par personne, sur présentation obligatoire d'une pièce d'identité, d'un pass sanitaire ou d'un certificat de vaccination pour les personnes non présentes, ndlr). Certains ont dormi sur place afin d'être parmi les premiers à l'ouverture des guichets du stade Mustapha Tchaker.



L’opération vente de tickets pour le choc Algérie-Cameroun au stade Tchaker de Blida !

>> C’est la folie depuis aux abords du stade : des milliers de supporters ont dormi devant le stade pour arriver les premiers 😳❤️🇩🇿 #Tchaker #ALGCAM #Qatar2022 pic.twitter.com/6B77jFw58c

— La Gazette du Fennec (@LGDFennec) March 27, 2022

Qui dit grand engouement dit aussi petits trafics. DZ Foot rapporte une flambée du prix des places revendues sur des plateformes en ligne.



Les tickets du match Algérie - Cameroun sont déjà revendus sur marketplace à 10 000 DA, soit 20 fois le prix… #teamDZ #TeamAlgeria #ALGCMR #WCQ2022 pic.twitter.com/E9JkPJZbhe

— DZfoot (@DZfoot) March 27, 2022

A Casablanca, restrictions Covid obligent, seuls 25.000 spectateurs seront autorisés à assister au match, dans un stade d’une capacité de 80.000 spectateurs. Vahid Halilhodzic compte sur eux. « Après le match nul à l'aller contre le Congo, il nous reste 90 minutes pour une qualification à la Coupe du Monde. On n'est pas encore qualifiés, même si on a obtenu un bon résultat malgré pas mal de difficultés, j'espère qu'on jouera mieux. Je compte sur votre soutien inconditionnel, qu'on gagne ensemble ce match et qu'on obtienne cette qualification pour le Mondial », a déclaré le sélectionneur des Lions de l'Atlas.

On relève un engouement similaire en Tunisie. Mis en vente dès jeudi, les 35.000 billets auraient été vite écoulés dans les guichets des stades d'El Menzah et de Zouiten, rapporte Kawarji, citant plusieurs sources concordantes. Des voix s'élèvent depuis pour demander un relèvement de la jauge, dans une enceinte pouvant accueillir 60.000 personnes.