Algérie : Le recours sera étudié par la FIFA

"Les chances de rejouer le match sont faibles"



📌يعلم الاتحاد الجزائري لكرة القدم، أن الطعن الذي تقدم به أمام لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، والخاص بمواجهة المنتخب الوطني ونظيره الكامروني ضمن إياب مباريات الدور الفاصل المؤهل لكأس العالم قطر 2022، ستتم مناقشته يوم الخميس 21 أفريل الجاري. pic.twitter.com/C12YyLOUUX

— Fédération Algérienne de Football (@FAFAlgeria) April 5, 2022

Le match Algérie-Cameroun va-t-il se rejouer ? Le 29 mars dernier à Blida, l'Algérie a été éliminée de la course à la Coupe du monde 2022 avec une défaite face au Cameroun (2-1, après le succès des Fennecs 1-0 à l'aller). Par la suite, l'Algérie avait demandé à faire rejouer le match en raison de "l'arbitrage scandaleux" du Gambien Bakary Gassama. La démarche sera visiblement écoutée par la FIFA, à en croire le communiqué de la Fédération algérienne de football., peut-on lire sur le communiqué officiel.Cependant, l'étude de la requête ne garantit pas pour autant un avis favorable de la FIFA. Le président de la fédération algérienne de football ayant même estimé que, comme le relate RMC Sport. Après la défaite et l'élimination de l'Algérie, Djamel Belmadi s'était emporté sur le thème de l'arbitrage : "Je le dis aujourd’hui sans peur : ces arbitres ne respectent pas notre pays. Ils viennent ici, voient notre travail et ne nous respectent pas (…) Ces deux dernières années, je n’ai pas vu un seul arbitre qui ne soit pas agressif quand tu viens lui parler. Je ne cherche pas d’excuses, ce sont des faits", avait-il pesté, en conférence de presse. Lors du tirage au sort de la phase de poules de la prochaine Coupe du monde, le Cameroun a été placé dans le groupe G, en compagnie, du Brésil, de la Serbie et la Suisse.