Pour la réception, probablement décisive, du Burkina Faso, le 16 novembre à Blida, l'Algérie bénéficiera du retour du public. La Confédération africaine de football a donné son accord pour la présence de 14.000 spectateurs pour cette rencontre de la sixième journée des éliminatoires du Mondial 2022. Une décision dont s'est félicité le sélectionneur Djamel Belmadi, qui tenait un point de presse ce dimanche à Sidi Moussa. « Le retour de notre public au stade de Tchaker, à l'occasion du match décisif face au Burkina Faso, me réjouit bien évidemment, a commenté le boss des Fennecs. Nous avons toujours œuvré pour ça. Nous remercions les pouvoirs publics et tous les acteurs qui ont contribué en répondant favorable à quelque chose qu'on a toujours souhaité. »

« Leur présence, c'est plus que du soutien »

Et Djamel Belmadi de poursuivre en espérant que ce retour se fasse sans débordement. « Il faut respecter les équipes devant lesquelles on va jouer. Il faut que ça se passe vraiment bien. Cela nous faisait très mal de les voir empêchés d'entrer au stade pour soutenir leur équipe, à cause évidemment de la situation sanitaire (Covid-19). Franchement, leur présence c'est plus que du soutien. Le fait de les voir près de nous et de prendre de la joie, en encourageant les joueurs et les booster, nous rend heureux et nous donne de l'envie de continuer à leur procurer des émotions agréables et profondes. »