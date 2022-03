Algérie : La liste pour le Cameroun, avec Guedioura, sans Bounedjah

Très attendue, la liste de Djamel Belmadi pour les barrages du Mondial 2022 face au Cameroun est tombée ce samedi. En vue de cette double confrontation contre les Lions Indomptables, le sélectionneur de l'Algérie a opéré nombre de choix, dont certains ne manqueront pas de susciter le débat. Le premier se matérialise dans l'entrejeu avec le retour d'Adlène Guedioura.

La sentinelle de 2019, qui tente depuis le mois dernier de se relancer en D3 anglaise, revient à 36 ans après une éclipse de neuf mois. Pourtant excellent avec Charleroi cette saison dans l'élite belge, Adem Zorgane mais aussi Haris Belkebla, font les frais de ce retour. Ecarté pour la CAN, un autre ex du Paradou, Hichem Boudaoui (Nice), est lui de retour.

Bounedjah écarté, Zedadka ignoré

La seconde grande sensation tient à la mise à l'écart de Baghdad Bounedjah. Dans une passe difficile avec Al-Sadd, le buteur manque à l'appel pour la première fois depuis le début de l'ère Belmadi. Deux autres trentenaires, l'avant-centre basé au Qatar Mohamed Benyettou (Al-Wakrah) et Ishak Belfodil (Hertha Berlin) le remplacent, même si Islam Slimani, en net regain de forme au Sporting Portugal, tient la corde pour débuter dans l'axe.

Du côté des ailiers, Riyad Mahrez et Youcef Belaïli auront pour seul remplaçant possible Rachid Ghezzal. Point de Saïd Benrahma ni d'Adam Ounas, ce dernier étant blessé, pas plus que de Yacine Brahimi dans la liste. Enfin, ceux qui, nombreux, espéraient voir apparaître Akim Zedadka devront encore patienter : en doublure de Youcef Atal, la révélation clermontoise se voit encore préférer Houcine Benayada, rejoint en sélection par son pendant côté gauche à l'Etoile du Sahel, Youcef Laouafi.

Les 24 Fennecs :





Le match aller se jouera le 25 mars à 18h (heure française) au stade de Japoma, à Douala. La manche retour se dipsutera le 29 mars à 21h30 au stade Mustapha Tchaker de Blida.