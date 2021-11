Algérie : La liste pour Djibouti et le Burkina Faso, Boulaya de retour

Au coude à coude avec le Burkina Faso dans son groupe, l'Algérie joue ce mois-ci sa qualification pour les barrages d'accès au Mondial 2022. Le sélectionneur des Fennecs, Djamel Belmadi, a communiqué samedi la liste des 25 joueurs convoqués pour les deux rencontres, à Djibouti le 12 novembre, puis face au Burkina Faso, le 16 à Blida.

Pas un cadre ne fait défaut pour ce double rendez-vous. Mehdi Zeffane (Krylia Sovetov Samara) et Mohamed Farès (Genoa) cèdent leur place à Réda Halaïmia (Beerschot) et Ayoub Abdellaoui (Al-Ettifaq), tandis qu'Adam Ounas (Naples), blessé et remplacé par le Rémois Ilan Kebbal le mois dernier, retrouve la sienne. Le seul changement dans l'entrejeu consiste en le retour de Farid Boulaya (Metz) et la non-convocation d'Hicham Boudaoui (Nice).

Les 25 Fennecs :





Djamel Belmadi tiendra dimanche un point de presse au sujet des deux rencontres à venir.