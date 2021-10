Algérie : Delort veut faire une pause, Belmadi l'a mauvaise

Djamel Belmadi a évoqué le cas d’Andy Delort, ce jeudi en conférence de presse alors que l’Algérie recevra le Niger, vendredi à l’occasion des qualifications de la Coupe du monde 2022 au Qatar. Le sélectionneur des Fennecs a été assez surpris en apprenant l’arrangement entre l’attaquant et son nouveau club de Ligue 1, l’OGC Nice.

« Il aurait signé un document comme quoi il n’irait pas à la CAN. Ça m’a ébranlé mais je me disais « wait and see« », a expliqué Belmadi, dans des propos rapportés par DZFoot. Mais les nouvelles données par l’intéressé il y a peu a fini par dévoiler les intentions de l’ancien buteur de Montpellier.

« Une discussion houleuse avec lui »

« Il y a quatre-cinq jours, poursuit Belmadi. Il m’envoie un message où il dit : « privilégier son club dans une concurrence avec Dolberg et Gouiri » et devoir « mettre en pause la sélection pensent un an ». Ce sont des mots. J’ai eu une discussion houleuse avec lui. »

En écoutant cela, on peut imaginer que ce break durera plus d’un an. On peut même dire qu’Andy Delort et l’Algérie se conjuguent désormais au passé.