La récupération...

Quand on dispute un match avec une telle intensité, une telle débauche d'énergie, la première des choses, c'est de bien récupérer. On s'est attelés à ça, ça a été l'essentiel du travail de ces trois derniers jours. À Sidi Moussa, on a le staff et les moyens matériels de bien récupérer. Il faut désormais se replonger dans cette deuxième bataille. L'aspect psychologique, quand on sort d'une belle performance, aide plus facilement à récupérer.



Le Cameroun revanchard...

Le Cameroun a perdu, a laissé partir sa série d'invincibilité. Toutes les raisons du monde sont réunies pour qu'ils soient déçus et surtout très remontés. Il y a beaucoup de choses à craindre dans cette équipe du Cameroun, bien sûr. On connaît leur jeu offensif, leur puissance athlétique, le fait qu'ils soient bons sur coups de pied arrêtés. Nos joueurs sont conscients des qualités du Cameroun, conscients que rien n'est encore joué. Nous sommes pleinement concentrés sur ce match retour. Le plus important, c'est que ce que nous, nous allons faire, et ce que nous, nous devons faire. Il faut certes prendre en considération l'adversaire, ses qualités et ses faiblesses, mais il faut surtout mettre en application nos principes et notre plan de jeu.



Le rôle du douzième homme

Le soutien des supporters, c'est ce que l'on veut, nous en sommes très contents et nous souhaitons surtout les rendre eux heureux.



(Propos recueillis par DZ Foot)