Alaba martyrisé par un coéquipier, la douche froide

Une fois de plus, l'Autriche reste à quai. La sélection de David Alaba n'a pas pu composter son ticket pour le Mondial lors du barrage contre le Pays de Galles. Martyrisé par son coéquipier en club Gareth Bale - auteur d'un doublé retentissant -, Alaba, capitaine autrichien, n'a pas caché ses regrets.

"Bale a fait la différence", reconnaît Alaba

« C'est difficile de trouver les mots justes après ce match, a expliqué le défenseur dans des propos repris par L’Équipe. Nous avions d'autres attentes. Je pense que nous avons eu les occasions pour faire mieux. Malheureusement, nous avons manqué de réussite. [...] Gareth (Bale) a fait la différence avec ses deux buts alors que nous n'avons tout simplement pas su exploiter nos occasions. Nous devons, pour commencer, digérer ce qu'il vient de se passer. Nous avions de grands espoirs et nous avons travaillé dur pour faire un bon match. Ça fait vraiment mal et il va nous falloir du temps. Mais dans le football, c'est toujours comme ça, quand on touche le fond, on doit se relever et repartir de l'avant. »