Afrique, ce sélectionneur confiant pour le Mondial

Après la victoire du Sénégal contre la Bolivie (2-0), samedi au stade de la Source d’Orléans, le sélectionneur Aliou Cissé a évoqué la Coupe du monde, qui approche à grands pas pour les champions d'Afrique comme pour les autres représentants du continent. après la sortie victorieuse des Lions contre les Boliviens au stade de la Source d’Orléans (France), samedi. « Il y a cinq pays africains qualifiés dans cette Coupe du monde et, croyez-moi, tous ces pays auront leurs chances, que ce soit le Sénégal, la Tunisie, le Maroc, le Cameroun et le Ghana », a assuré Aliou Cissé, avant de faire le point sur la préparation de son équipe, versée dans le groupe A, avec le Qatar, l'Equateur et les Pays-Bas.

Objectif deuxième tour pour les Lions

« Si les connaisseurs et les observateurs pensent que le Sénégal est l’équipe africaine la plus outillée, cela nous fait plaisir, mais ça ne change rien, a estimé celui qui va disputer son deuxième Mondial consécutif sur le banc des Lions de la Teranga après l’avoir joué en 2002. Nous restons humbles. Ce sera ma troisième Coupe du monde donc, je sais que le niveau n’est plus le même. On doit se préparer en conséquence, avec beaucoup d’humilité. Nos ambitions restent les mêmes. On va prendre les matchs les uns après les autres. Pour cette Coupe du monde, l’objectif sera d’abord de sortir de cette poule. »