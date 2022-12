Coupe du monde : direction Manille pour les Américains

Ils ne sont pas encore tout à fait qualifiés mais les Américains savent où ils vont. Les trois nations hôtes de la prochaine Coupe du monde, Philippines, Japon et Indonésie, devaient choisir les équipes qu'elles préfèrent voir évoluer dans leur pays respectif durant la phase de groupes du tournoi.

Manille a choisi « Team USA », ce qui signifie que, qualification ou non, les Américains ne joueront que dans la capitale philippine, où se tiendront également les phases finales.

« J'aime à penser que cela joue en notre faveur. On doit être attentifs et respectueux du fait que ces joueurs prennent l'avion tout au long de la saison régulière et se déplacent de ville en ville, de lit en lit, d'hôtel en hôtel. C'est une corvée. Une fois qu'on sera installé là-bas, on pourra planter notre base pour plusieurs semaines », s’imagine déjà Grant Hill, responsable de la sélection américaine.

La Slovénie et le Canada seront un peu moins bien lotis car la première va démarrer son tournoi au Japon, tandis que le second jouera d'abord en Indonésie. Ce qui induira, en cas de qualification pour la suite de la compétition, un important déplacement pour rejoindre Manille.

Une fois les 32 équipes en lice connues, le tirage au sort des poules aura lieu le 29 avril 2023. La compétition, organisée pour la première fois dans plus d’un pays, a lieu du 25 août au 10 septembre.