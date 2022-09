Les Américaines, déjà qualifiées pour les quarts, l'ont emporté 145 à 69 dans leur quatrième match de la poule A et effacent ainsi des tablettes le record du Brésil datant de 1990 (143-50 contre la Malaisie). D'autres statistiques de ce festival donnent le tournis: 56 à 20 au rebond et 216 d'évaluation collective pour les Etats-Unis, dont 35 pour Brionna Jones (24 pts, 8 rebonds, 2 interceptions, 2 contres) et 30 pour A'ja Wilson (20 pts, 8 rbds), deux intérieures.