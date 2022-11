Bleus : Un cinquième Mondial de suite, pour une troisième médaille ?

La France rêve d'une finale

Aujourd’hui, cela semble une formalité. Mais voir l’équipe de France masculine de basket disputer la Coupe du Monde relevait parfois du miracle par le passé. Entre leur quatrième place de 1954 et la cinquième place de 2006, les Bleus n’ont disputé que deux Coupes du Monde (il y avait certes moins de qualifiés par le passé). Mais ce lundi soir, en battant la Bosnie à Pau, ils ont assuré leur qualification pour un cinquième Mondial consécutif, du jamais vu évidemment dans la longue histoire de l’équipe de France.A ce jour, 17 équipes sur 32 ont décroché leur billet. Parmi elles, l’Espagne, la Lituanie, la Grèce, l’Italie, la Slovénie ou encore l’Australie. En revanche, des cadors comme les Etats-Unis, l’Argentine ou la Serbie devront patienter jusqu’en février et la dernière fenêtre internationale pour assurer leur place au Mondial.Le tirage au sort se tiendra en mars prochain à Manille, et quelles que soient les équipes proposées aux Bleus, la France n’aura pas d’autre objectif que la médaille. Après le bronze décroché en 2014 en Espagne et en 2019 au Japon, les hommes de Vincent Collet rêvent d’une finale, comme lors des JO de Tokyo. Si la France devrait se présenter avec ses meilleures armes (notamment Nicolas Batum et Nando Do Colo, absents de l’Euro pour se reposer, qui comptent bien être là pour le Mondial), reste à savoir quelle équipe représentera les Etats-Unis, toujours favoris quelle que soit la compétition. En 2019, Team USA avait présenté une équipe très remaniée et avait été éliminée en quarts par la France.A moins d’un an des JO de Paris 2024, l’équipe de France voudra en tout cas faire belle figure, pourquoi pas avec son éventuel n°1 de la draft NBA Victor Wembanyama ou son naturalisé Joel Embiid ?