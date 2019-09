Auteur d'un excellent début de match dans le sillage de Facundo Campazzo et Luis Scola, les Argentins ont pris très vite les devants pour mener de onze points à la fin du premier quart-temps.

Le Nigeria s'est ensuite réveillé dans le second quart-temps grâce à leur star, Josh Okogie, l'ailier des Minnesota Timberwolves, auteur de 18 points (3/6 à 3 points) et qui a largement contribué au retour des siens. A l'expérience, les Argentins ont mis les bouchées doubles en deuxième mi-temps pour s'imposer finalement 94-81. Le légendaire Luis Scola (39 ans), auteur de 23 points, devient le deuxième meilleur marqueur de l'histoire de la Coupe du Monde.

Avec deux victoires en deux matches, l'Argentine est quasiment qualifiée pour le second tour.

We witnessed HISTORY today as the living @LScola4 climbed to 2nd place in the all-time #FIBAWC scoring list! #ArgentinaGotGame



