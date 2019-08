En match d'ouverture de la Coupe du monde, la Serbie, attendue comme l'un des principaux adversaires des Etats-Unis sur cette compétition, n'a fait qu'une bouchée de l'Angola, balayé 105-59.

Bogdan Bogdanovic a terminé meilleur marqueur de la rencontre avec 24 points en 19 minutes, bien secondé par les géants Nikola Jokic (14 points, 5 rebonds, 6 passes en 22 minutes) et Boban Marjanovic (12 points et 10 rebonds en 17 minutes).

L'autre rencontre de ce groupe D opposera l'Italie aux Philippines.

