Scénario terrible pour la Turquie, dans le match décisif pour la qualification au second tour du Mondial en Chine. Opposés jeudi à la République Tchèque dans cette finale du groupe E, les Turcs ont été largement battus (91-76).

Proches d’un immense exploit mardi face aux Etats-Unis (défaite en prolongation 93-92), ils ne verront donc pas le second tour, malgré un gros match de Cedi Osman. Le joueur de Cleveland termine avec 24 points, à 8/14 au tir.

Devant au score pendant quasiment toute la rencontre, la République Tchèque a pu se reposer sur un collectif performant avec cinq joueurs à plus de 10 points. Pour leur première participation à un Mondial et malgré l'absence de leur star, le pivot de Fenerbahce Jan Vesely (MVP de la dernière saison en Euroligue), les Tchèques sont parvenus à se qualifier pour le second tour, où ils retrouveront notamment les Américains et les Brésiliens.