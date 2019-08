USA: Fox décline à son tour la sélection

Auteur de prestations intéressantes durant la préparation, au point qu'il semblait être amené à jouer un rôle majeur derrière le meneur titulaire Kemba Walker, De'Aaron Fox a finalement choisi de se retirer de la sélection dirigée par Gregg Popovich.

Le meneur de Sacramento n'est pas blessé, mais il souhaite finalement se préparer pour la prochaine saison NBA, où il espère emmener les Kings en playoffs. Son sélectionneur appréciera...

Le groupe américain: Harrison Barnes (Sacramento Kings), Jaylen Brown (Boston Celtics), Joe Harris (Brooklyn Nets), Kyle Kuzma (Los Angeles Lakers), Brook Lopez (Milwaukee Bucks), Khris Middleton (Milwaukee Bucks), Donovan Mitchell (Utah Jazz), Mason Plumlee (Denver Nuggets), Marcus Smart (Boston Celtics), Jayson Tatum (Boston Celtics), Myles Turner (Indiana Pacers), Kemba Walker (Boston Celtics), Derrick White (San Antonio Spurs).

Sacramento Kings guard De’Aaron Fox will withdraw from Team USA to focus on upcoming season with goal of making playoffs, league sources tell Yahoo Sports.