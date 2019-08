Un Fournier record porte les Bleus

Au lendemain d'un succès 95-81 contre la Nouvelle-Zélande, les Bleus ont également remporté leur deuxième match de préparation en Chine, et l’avant-dernier avant le début de la Coupe du monde (31 août-15 septembre), dimanche face aux Italiens (82-80). Ils affronteront la Serbie mardi, toujours à Shenyang, avant leurs débuts dans la compétition, le 1er septembre contre l’Allemagne.

Un duel franco-italien sans Frank Ntilikina ni Amath M'Baye, mis au repos, mais avec Théo Maledon, remis de sa blessure à une épaule, et qui dispute l’une des dernières places pour le Mondial à Elie Okobo. Le premier nommé a d’ailleurs joué moins de deux minutes (pour 4 balles perdues !), et les deux hommes n’auront pas vraiment marqué des points. Et même multiplié les approximations lors d’une première mi-temps où les Transalpins ont notamment infligé un 13-0 aux Bleus.

20 pertes de balle

Des Bleus qui, malgré leurs (trop) nombreuses pertes de balle (20 au total), ont tout de même rejoint les vestiaires avec une longueur d’avance (39-38). Et ce grâce à un énorme Evan Fournier, qui allait poursuivre sur sa lancée en début de troisième quart en inscrivant 13 points en 4 minutes (52-42, 24e) ! L’arrière du Magic, incandescent, terminait avec 29 points (à 3/5 à 3 points), battant son record sous le maillot tricolore, qui datait de l’Euro 2017, et confirmant ainsi qu’il serait la principale arme offensive des hommes des Bleus durant la compétition.

Si Rudy Gobert (13 points), Nando de Colo (12 points) et Nicolas Batum (10 points) ont également atteint ou dépassé les 10 unités, alors que Marco Belinelli a fini meilleur marqueur italien (20 points), il faudra sûrement un grand Fournier pour aller loin en Chine. Et aussi - et surtout - moins de trous d’air, notamment au moment de conclure, et plus de réussite aux lancers francs, décidément un mal français (21/32, soit seulement 65,6% de réussite).