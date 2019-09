Turner demande du "respect"

Au lendemain de leur défaite historique, après 58 victoires d’affilée en compétition, face aux Bleus en quarts de finale de la Coupe du monde (89-79), les Etats-Unis se sont de nouveau inclinés vendredi en match de classement, contre la Serbie (94-89).

Et alors que les critiques n’ont pas manqué outre-Atlantique, Myles Turner, qui avait donné encore un peu plus de motivation à Rudy Gobert en remettant en cause son titre de défenseur de l’année en NBA, a pris la parole sur Twitter pour défendre le bilan américain. Tout en adressant une petit pique aux (nombreux) joueurs qui ont refusé de venir en Chine.

"Nous avons tous fait tellement de sacrifices pour notre nation. On n’y est pas arrivés et personne n’est plus en colère que nous. Mais je refuse qu’on nous dénigre et qu’on remette en question le cœur qu’on y a mis. (…) Ne manquez pas de respect à ce staff, ou à Team USA dans son ensemble. Mais respectez le basket, qui est un sport mondial. Et ces pays ont du talent, écrit l’intérieur des Pacers. Nous sommes ceux qui ont accepté d’y aller pendant que d’autres refusaient. Nous avons qualifié notre pays pour les Jeux Olympiques et on a encore du travail pour reconstruire une dynastie. Nous sommes du mauvais côté de l’histoire, mais ça rendra la prochaine médaille encore meilleure."

Our character, or are spirit we layed it all out on the line each and every game. Don’t disrespect us this coaching staff or USA Basketball as a whole but respect the world basketball is an international game these countries are talented — Myles Turner (@Original_Turner) September 12, 2019