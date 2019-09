Pendant ce temps-là, Parker et Ginobili jouent… au tennis

Alors que leurs sélections respectives, la France et l’Argentine, ont débuté la Coupe du monde en Chine, Tony Parker et Manu Ginobili, désormais à la retraite, passent du bon temps ensemble.

Les deux anciens joueurs des Spurs se sont retrouvés pour jouer au tennis, mais pas que. "Plus de Coupe du monde FIBA pour nous. Trop vieux ! Maintenant, c’est l’heure du tennis (et bientôt du pickleball)", écrit l’Argentin en légende d’une photo postée sur les réseaux sociaux où ils s’affichent tout sourire, raquette à la main.

Le pickleball est un sport de raquette se jouant sur un court de la taille d’un terrain de badminton, avec une balle légère.

No more FIBA World Cups for us. Too old! Now it's tennis time (and soon pickleball)!

Como no habrá más mundiales de básquet para nosotros, descargamos energías con el tenis. #desafíofrancoargentino. pic.twitter.com/qwVJoeVVm9