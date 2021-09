Mondial 2023 (H) : Les Bleus à Pau pour commencer les éliminatoires

Pour leur premier match de qualification à la @FIBAWC 2023 le vendredi 26 novembre prochain, les Bleus affronteront le Monténégro au Palais des Sports de Pau 🙌



Plus d'infos ⤵️#TeamFranceBasket https://t.co/RNOdXnBFg5

— Equipes de France de Basket (@FRABasketball) September 27, 2021

Un seul médaillé d'argent sur le parquet ?

Ce sont donc les Palois qui auront en premier l’honneur de voir à l’œuvre les vice-champions olympiques 2021 ! La Fédération française de basket a en effet annoncé ce lundi que le premier match des Bleus dans le cadre des éliminatoires à la Coupe du Monde 2023 aurait lieu au Palais des Sports de Pau le vendredi 26 novembre. Une bonne nouvelle pour les 7 200 spectateurs qui pourront garnir les tribunes, après des mois et des mois de huis clos.Dans le cadre des qualifications à la Coupe du Monde 2023, les hommes de Vincent Collet (qui a prolongé son contrat de sélectionneur jusqu’aux JO de Paris en 2024, tout en étant entraîneur de Boulogne-Levallois) recevront également le Portugal le 24 février 2022 et la Hongrie le 4 juillet 2022, mais le lieu de ces rencontres n'a pas encore été dévoilé.Malheureusement pour les Palois, ils ne verront que très peu de joueurs médaillés d'argent à Tokyo, puisque la fenêtre internationale de novembre se fera sans les joueurs NBA et les joueurs Euroligue. Au final, seul Andrew Albicy, qui joue en Eurocoupe avec Gran Canaria, pourrait être présent parmi les vice-champions olympiques.Et tous ces joueurs auront un objectif : terminer dans les trois premiers du groupe E pour rallier le deuxième tour de qualifications, puis qualifier les Bleus pour ce Mondial qui se déroulera en Indonésie, au Japon et aux Philippines. Une compétition où la France avait décroché la médaille de bronze en 2019.