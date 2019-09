L’Espagne et l’Argentine OK, la Chine KO

Troisième victoire en trois matches dans cette Coupe du monde 2019 pour l’Espagne qui, mercredi, a pris le meilleur sur l’Iran (73-65), grâce notamment aux 16 points et 6 rebonds compilés par Marc Gasol. Ce succès permet à la Roja de terminer le premier tour de la compétition en tête du groupe C. Elle sera accompagnée par Porto Rico qui, dans l’autre rencontre de cette poule, est venu à bout de la Tunisie (67-64).

Sans-faute aussi pour l’Argentine dans le groupe B. Dans le sillage de Facundo Campazzo (21 points, 6 rebonds), les Argentins ont dominé les Russes (69-61), qui sont malgré tout qualifiés pour la phase suivante. Dans le groupe A, c’est le Venezuela qui a décroché le deuxième billet. Après le succès du leader polonais contre la Côte d’Ivoire (80-63), les Vénézuéliens ont battu et éliminé la Chine (72-59), le pays hôte.

Le plateau du deuxième tour est désormais presque complet. Dans le groupe I, la Pologne et le Venezuela retrouveront l’Argentine et la Russie. Dans le groupe J, l’Espagne et Porto Rico croiseront la Serbie et l’Italie. Le groupes K et L seront connus jeudi, mais l’équipe de France, qui jouera la première place du groupe G face à la République Dominicaine (14h30), sait déjà qu’elle se frottera ensuite à la Lituanie et l’Australie.