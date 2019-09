Les Etats-Unis pour les Bleus

Défaits par les Australiens lundi (100-98) et finalement deuxièmes du groupe L, les Bleus seront opposés aux Etats-Unis mercredi en quarts de finale de cette Coupe du monde chinoise.

Quelques minutes après le match des Tricolores, les Américains, emmenés par Kemba Walker (16 points et 5 passes) et Myles Turner (16 points et 8 rebonds), ont dominé, et éliminé, le Brésil (89-73), pour terminer premiers du groupe K.

Le Brésilien Vitor Benite (21 points) termine meilleur marqueur du match.

Ce sera le premier affrontement entre les Bleus et Team USA depuis leur match des Jeux Olympiques 2016, remporté par les Américains en phase de groupes (100-97).