Les Bleus passent à la suite

Cette fois, pas de mauvaise surprise. Si l’entrée face à l’Allemagne (78-74) avait été plus difficile que prévu à digérer, les Bleus ont littéralement englouti le plat de résistance du premier tour de la Coupe du monde, lundi à Shenzhen, face à la Jordanie. Une large victoire (103-64) qui permet aux Bleus, co-leaders du groupe G avec la République dominicaine, de composter leur billet pour la phase suivante. Satisfaisant mais pas encore complètement rassurant. Car le match qu’ils disputeront jeudi face aux Dominicains (14h30) vaudra très cher.

Au-delà de la première place, un succès offrirait aux joueurs de Vincent Collet un deuxième tour un peu plus confortable, avec déjà une victoire au compteur. Loin d’être anodin, sachant qu’ils croiseront avec les deux premiers du groupe H, la Lituanie et l’Australie. "Il faudra faire preuve de vigilance, prévient le sélectionneur tricolore sur Canal+ Sport. La République dominicaine est une équipe dangereuse, avec des shooteurs qui peuvent prendre feu à tout moment. Elle n’a pas très bien démarré son tournoi mais il faudra se méfier."

Batum ménagé

Contre les Jordaniens, les Français ne sont pas restés bien longtemps sur leurs gardes. Sans leur capitaine Nicolas Batum, ménagé en raison de douleurs au dos, ils ont vite pris les devants (25-18, 10e) et n’ont ensuite jamais relâché la pression (50-33, 20e puis 78-50, 30e). Rudy Gobert (16 points, 13 rebonds), Evan Fournier (13 points) et Frank Ntilikina (12 points, 5 passes) en ont profité pour briller, bien épaulés par Nando De Colo en sortie de banc (19 points, 8 passes). "Je suis satisfait du comportement qu’on a eu", retient Vincent Collet.

"On a un peu péché par précipitation au début mais on a déroulé et gardé le sérieux jusqu’au bout. On a aussi remis en selle les joueurs qui avaient peu joué dimanche. C’est une bonne chose, ajoute-t-il. C’est une compétition qui nécessite d’utiliser l’ensemble des joueurs, on ne peut pas jouer une Coupe du monde à sept. Donc c’est important que tout le monde ait eu des minutes, mais il faut garder cette concentration pour le prochain match." Comme une finale pour des Bleus qui, autre bonne nouvelle, ont retrouvé de l’adresse aux lancers francs (25/29 soit 86%).