L’Australie s’offre les Etats-Unis !

Sensation à Melbourne. Pour la première fois de son histoire, l’Australie a dominé les Etats-Unis samedi (98-94), lors d’un match de préparation pour la Coupe du monde (du 31 août au 15 septembre en Chine) devant plus de 50 000 spectateurs (52 079 exactement).

Emmenés par un Patty Mills incandescent (30 points), les Boomers ont pris leur revanche, deux jours après s’être inclinés 102-86 face aux hommes de Gregg Popovich. Côté américain, le capitaine Kemba Walker termine meilleur marqueur avec 22 points.

Patty Mills put on a show as the Aussies edged out Team USA in Melbourne! pic.twitter.com/OtTuJY9Qw3