La Serbie déroule, la Pologne tombe la Russie

Le deuxième tour de la Coupe du monde a débuté vendredi en Chine, et la Serbie est toujours aussi impressionnante.

Les partenaires de Nikola Jokic (14 points et 10 rebonds) ont remporté une quatrième victoire en autant de matches en étrillant Porto Rico dans le groupe J (90-47), décrochant du même coup leur qualification pour les quarts de finale avant même d’affronter l’Espagne dimanche.

Même cas de figure dans le groupe K pour les Polonais, également invaincus, qui ont disposé de la Russie (78-74), avec 14 points et 9 rebonds pour Mateusz Ponitka.

