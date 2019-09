La Russie domine le Venezuela pour l'honneur

Déjà écartée de la route vers les quarts de finale de la Coupe du monde 2019, la Russie a remporté, pour l'honneur, son deuxième et dernier match du 2e tour dans le groupe I. Les Slaves ont dominé le Venezuela (67-60) grâce notamment aux 17 points d'Andrey Vorontsevich et aux 24 points combinés de la paire Kurbanov-Motovilov. La Russie finit donc troisième de cette poule, l'Argentine et la Pologne, toujours invaincues, s'affrontant dimanche après-midi pour la première place et la possibilité d'affronter le 2e du groupe J, l'Espagne ou la Serbie, en quarts de finale.