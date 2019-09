La 7e place pour Team USA

Après deux défaites consécutives dans cette Coupe du monde, face aux Bleus en quarts de finale (89-79) puis contre la Serbie en match de classement (94-89), les Américains quittent la Chine sur une victoire et terminent finalement à la 7e place, soit le pire classement de leur histoire dans une compétition internationale.

Les hommes de Gregg Popovich ont dominé la Pologne samedi à Pékin (87-74), avec notamment un double-double de Donovan Mitchell (16 points et 10 passes décisives). Le Polonais Mateusz Ponitka (18 points) termine meilleur marqueur du match.

.@usabasketball defeat @KoszKadra to finish in 7th place at the #FIBAWC#USAPOL pic.twitter.com/DYAWQ7tDuP