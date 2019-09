Gobert tout colère

Un gros coup de gueule pour commencer la journée. Rudy Gobert a eu la mauvaise surprise d’être réveillé ce lundi pour un contrôle antidopage matinal. Trop tôt au goût du pivot alors que les Bleus ont scellé leur victoire face à l’Allemagne (78-74) vers 23h, heure de Shenzhen (Chine). Et le joueur des Utah Jazz ne s’est pas privé de le dire sur son compte Twitter.

"Réveillé ce matin pour un contrôle antidopage (sang et urine) le lendemain d'un match tardif, alors que j'aurais pu dormir plus. Aucun respect pour le temps de récupération des joueurs. Manière affreuse de faire les choses", s’est ainsi plaint le Picard en s’adressant à la Fédération Internationale de Basketball (FIBA).

Got woke up this morning for a doping control( BLOOD and urine), the morning after a late game when i could sleep more. No respect for the player’s recovery time. Terrible way of doing things @FIBA .