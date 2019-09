Fournier a le dernier mot

La victoire était impérative pour les Bleus de Vincent Collet lors de leur entrée en lice à la Coupe du monde 2019 en Chine. Ils l’ont obtenue samedi face à l’Allemagne (78-74), l’autre favori du groupe G, et c’est un bon résultat qui pourrait compter lors d’un deuxième tour qui sera bien plus compliqué. Avant ça, l’équipe de France enchaînera contre les modestes sélections de la Jordanie et de la République dominicaine, mardi et jeudi prochains.

Rudy Gobert et ses coéquipiers avaient insisté sur l’aspect défensif durant la préparation et cela s’est vu en début de match. Devant un public de Shenzhen qui l’a acclamé, le double meilleur défenseur de la NBA a bloqué l’accès au cercle à des Allemands d’abord maladroits, avec un terrible 0/12 aux tirs pour commencer. Nicolas Batum omniprésent et Amath M'Baye en feu (13 points en première mi-temps), les Tricolores ont ainsi regagné les vestiaires avec une large avance (36-20).

Le souci, pour cette équipe de France, c’est qu’elle a souffert dès que Rudy Gobert n’était plus sur le parquet. D’autant que Nando de Colo, en sortie de banc, était visiblement encore à court de rythme. La Mannschaft, portée par un Dennis Schröder brouillon mais incisif, est ainsi revenue de nulle part en enchaînant les tirs primés à la fin du 3e quart. Johannes Voigtmann, le pivot adverse, était en grande réussite avec un 5/7 de loin.

Face à ce come-back allemand (jusqu’à -3 à 2 minutes de la fin), les deux stars françaises ont fait le travail en toute sérénité: Rudy Gobert a poursuivi son travail de sape des deux côtés du terrain, pour finir à 9 points, 9 rebonds et surtout 5 contres, alors qu’Evan Fournier a rappelé qu’il était le scoreur de cette sélection avec 26 points, dont un joli fadeaway et deux lancers francs rentrés dans le money-time.